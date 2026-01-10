Tragico incidente sulla 275, scontro frontale tra auto. Muore un insegnante

Un gravissimo incidente stradale ha sconvolto il Salento nelle ultime ore. Il bilancio è drammatico: un uomo ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in un violento impatto avvenuto sulla Strada Statale 275, nel tratto che collega Alessano a Lucugnano.

Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto, nella serata di ieri, due vetture, una Renault Megane Scenic e una Maserati. L’impatto è stato talmente violento da non lasciare scampo al conducente dell’auto di fabbricazione francese.

La vittima del tragico scontro è Giuseppe Turano, un insegnante. L’uomo è deceduto sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate nell’impatto; i sanitari del 118, giunti immediatamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Per permettere le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della carreggiata, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, mentre i Carabinieri hanno compiuto tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità.