Auto contro il guardrail sulla Gallipoli-Leuca, 27enne in codice rosso

Grave incidente stradale nella mattinata di oggi lungo la Strada Statale 274 che collega Gallipoli a Santa Maria di Leuca, nei pressi dello svincolo per Taviano. Una donna di 27 anni è rimasta seriamente ferita dopo aver perso il controllo del proprio veicolo, finendo violentemente contro le barriere di protezione che costeggiano la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, la conducente stava percorrendo l’arteria stradale quando, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto ha iniziato a sbandare improvvisamente. L’impatto contro il guardrail è stato violento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che dopo aver prestato le prime cure in loco, hanno condotto la 27enne in codice rosso alla volta dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.