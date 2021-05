Incidente sulla Lecce-Maglie, coinvolti un’auto e un camion. Due feriti

Ancora non si conoscono i dettagli di quanto accaduto e come sempre spetterà alle Forze dell’Ordine stabilire come siano andati.

Ancora un incidente sulle strade del Salento. Nel pomeriggio di oggi, ripetiamo, per cause ancora da chiarire, un sinistro stradale si è verificato sulla Strada Statale 16 “Adriatica”, la Lecce-Maglie, all’altezza di Cavallino.

Lo scontro ha visto coinvolti un’autovettura e un mezzo pesante e a causa dell’incidente sono rimaste ferite due persone.

Non appena lanciato l’allarme, sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 che hanno prestato le cure del caso, con loro anche e i tecnici dell’Anas e gli uomini delle Forze dell’Ordine che si sono immediatamente messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso per capire le cause dei fatti. Utile alle investigazioni potrà essere l’ascolto di eventuali testimoni che hanno assistito.

Per favorire le operazioni è stato necessario chiudere la corsia.

Maggiori dettagli a breve.