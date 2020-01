Drammatico incidente sulla Lecce-Melendugno: quattro feriti. Grave un giovane calciatore

È drammatico il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto sulla provinciale 145 che da collega Lecce a Melendugno. Non è ancora chiara la dinamica dell’accaduto, ma stando ad una prima ricostruzione a circa 1 chilometro dal centro abitato dalla cittadina dell’evento dell’estate si sono scontrate frontalmente due auto, una Mini Cooper e una Volvo XC 60 che, a causa dell’impatto violento, è andata a sbattere contro un albero di ulivo, dopo aver sfondato il muretto che delimita la carreggiata.

Drammatico, come detto, il bilancio: quattro persone ferite, due a bordo della Mini, in modo grave. Una volta scattato l’allarme, sul posto si sono precipitate le ambulanze del 118 e le auto mediche di Ala Azzurra. A destare maggiore preoccupazione sono le condizioni di un 22enne di Lecce, Eros Stajano, trasportato in conduce rosso all’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce. In auto il giocane calciatore che ha militato in diverse squadre minori salentine, c’era la fidanzata. Anche lei accompagnata in codice rosso all’Ospedale Ferrari di Casarano per una sospetta frattura ad un femore.

Meno gravi le condizioni degli occupanti della Volvo, entrambi di Melendugno, trasportati per accertamenti al “Veris Delli Ponti” di Scorrano.

Sul posto, si sono precipitati anche i vigili del fuoco del Comando di Lecce e i carabinieri della stazione di Melendugno cui tocca, ora, il compito di ricostruire la dinamica. Presenti anche gli agenti di polizia locale.