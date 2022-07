Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un albero sulla Tuglie-Collepasso, muore 20enne

A tre giorni dall’incidente stradale alla periferia di Leverano, in cui ha perso la vita il 19enne Francesco Caragiuli, il Salento torna a essere triste scenario di morte. La tragedia, questa volta, si è consumata sul tratto che da Tuglie conduce a Collepasso, dove a morire è stato un 20enne di Tuglie, Luca Antonio Stefanelli.

Le lancette dell’orologio avevano superato da poco le 6.00, quando all’altezza di una curva il giovane, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua auto, una Renault Clio, uscendo fuori strada e andando a schiantarsi contro un albero. Stava tornando a casa, dopo aver accompagnato un’amica, quando si è verificato l’impatto, violentissimo. Il giovane è rimasto incastrato nelle lamiere del mezzo e per estrarlo dall’abitacolo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Non appena scattato l’allarme, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio, sul luogo della tragedia sono giunti i sanitari del 118, che hanno cercato di rianimarlo senza successo. Il cuore del 20enne aveva già smesso di battere a causa delle ferite riportate

Sulla provinciale 43 sono arrivati anche i Carabinieri della compagnia di Casarano che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza le cause che hanno portato all’incidente.