Scontro tra due auto sulla Lecce-Gallipoli, un ferito in codice rosso al Fazzi

Poteva avere conseguenze ben più gravi, vista la dinamica, l’incidente stradale avvenuto sulla statale 101 che da Lecce conduce a Gallipoli. Lo scontro tra due auto all’altezza dello svincolo per Copertino e San Donato si è concluso, per uno dei due conducenti, con un «codice rosso» al Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Non sono ancora chiare le cause dell’impatto tra una Ford Focus ed una Lancia Ypsilon, ma secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, dopo lo schianto una delle due vetture ha terminato la corsa contro il guardrail che delimita la carreggiata.

L’orologio aveva da poco segnato le 10.00 quando è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce che hanno estratto dall’abitacolo uno dei due conducenti e i sanitari del 118. Ad avere la peggio, come detto, è stato un 39enne, accompagnato al «Fazzi» in codice rosso. L’altro non ha riportato conseguenze.

Toccherà agli agenti della polizia stradale, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, tentare di ricostruire la dinamica del sinistro.