Incidente sulla Surbo-Torre Rinalda: 3 in codice rosso, gravi due minorenni

Drammatico il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto sulla “via del mare”, il tratto che da Surbo conduce alla marina di Torre Rinalda: tre persone sono finite al Vito Fazzi di Lecce in «codice rosso», tra cui due minorenni. Ci sono altre due persone coinvolte nel sinistro, ma fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sono stati accompagnati in altri Ospedali, per gli accertamenti del caso.

Due le auto coinvolte nello scontro frontale, avvenuto su una strada pericolosa che ha già fatto da teatro ad altri incidenti. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, una Audi prima ad un certo punto ha invaso la corsia opposta, sbattendo con violenza contro una Fiat Panda. Poi ha terminato la corsa contro un albero di ulivo, in una campagna che costeggia la carreggiata.

Sono stati alcuni automobilisti di passaggio a lanciare l’allarme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno estratto conducenti e passeggeri dalle vettura e li hanno consegnati nelle mani dei sanitari del 118 e gli agenti della Polizia municipale di Surbo per i rilievi di rito, utili a ricostruire la dinamica del sinistro.