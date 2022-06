Si sente male alla guida e va a sbattere contro il guardrail: muore 87enne

Si è sentito male mentre stava percorrendo al volante della sua auto la tangenziale est di Lecce. Si trovava all’altezza dello svincolo numero 5, quello per via Vecchia Frigole, quando ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro il guardrail che divide la carreggiata dalla campagna. Un malore fatale per l’anziano automobilista, un 87enne di Cavallino.

Una volta scattato l’allarme, grazie alle segnalazioni degli automobilisti di passaggio, sul posto è giunta un’ambulanza, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere. Un decesso avvenuto per cause naturali, come appurato dai medici del 118.

Sulla tangenziale è giunta anche la Polizia locar, per i rilievi del caso, ma la dinamica del sinistro sembra essere chiara.