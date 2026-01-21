Perde il controllo del mezzo e va a sbattere contro il guard rail, conducente in ospedale

E’ di una donne ferita e trasportata in ospedale il bilancio di un nuovo incidente avvenuto sulle strade del Salento.
Nella nottata appena trascorsa, le lancette dell’orologio segnavano all’incirca le 04.00, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecce, è intervenuta sulla Tangenziale Est, nei pressi dello svincolo n. 9/B, per un sinistro stradale che ha coinvolto una sola autovettura.
Il veicolo, con a bordo la conducente, per cause in corso di accertamento ha carambolato contro la barriera di sicurezza “new jersey”.
Giunti sul posto, gli uomini del Comando di “Viale Grassi”, hanno affidato la vittima alle cure dei sanitari del 118, che l’anno trasportata in codice rosso presso l’Ospedale “Vito Fazzi”.
La squadra dei Caschi Rossi ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo, alimentato a gas metano e dell’area interessata dall’incidente.
Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi e i provvedimenti di competenza.