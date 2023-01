Il guardrail ancora una volta finisce nell’auto. Dramma sfiorato nell’incidente sulla Tangenziale di Lecce

Si è fortunatamente concluso senza drammatiche conseguenze il grave incidente automobilistico accaduto ieri sera sulla Tangenziale Est di Lecce.

Ancora una volta il guardrail è finito nell’abitacolo dell’autovettura coinvolta, ma per la buona sorte si è infilzato nella parte posteriore del veicolo dove non erano presenti passeggeri.

Erano le 22.00 circa quando una squadra dei Vigili del Fuoco di Lecce è dovuta intervenire sulla Tangenziale Est allo svincolo per la “Motorizzazione” per un incidente stradale nel quale era coinvolta una Matiz.

All’arrivo sul posto il conducente, E.M., queste le iniziali del suo nome, di anni 24, era già in cura presso il personale del 118 che dopo averlo medicato per lievi escoriazioni lo aveva immediatamente trasportato, in codice giallo, presso l’ospedale Vito Fazzi di Lecce per accertamenti.

I precedenti

È la quarta volta in pochi mesi che si assiste ad incidenti simili con il guardrail che termina nell’abitacolo. Ricordiamo quanto avvenuto il 16 maggio quanto il conducente per un miracolo riuscì a salvare la propria vita in un incidente sempre sulla tangenziale est.

Purtroppo, invece, perse la vita una giovane donna nel primo pomeriggio del 4 giugno quando le lamiere attraversarono l’auto entrando dalla parte del conducente. La giovane maestra morì a soli 28anni all’altezza dell’uscita A3 per la Motorizzazione.

Il 2 agosto, sempre la buona sorte fu amica all’automobilista che rimase schiacciato sotto le lamiere del guard-rail all’altezza dell’uscita per il Via Del Mare, lo stadio di Lecce.