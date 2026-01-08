Tragico incidente a Lecce, l’auto si ribalta e un uomo perde la vita. Grave la moglie

Un pomeriggio come tanti, scandito dal ritorno alla quotidianità dopo le feste, si è trasformato in una tragedia della strada. Viale Roma, nella zona 167/A di Lecce, è stata teatro di un terribile incidente. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto,una Fiat 600 bianca si sarebbe ribaltata, facendo temere il peggio ai passanti. Così, purtroppo, è stato: nell’impatto ha perso la vita un uomo. Per lui non c’è stato nulla da fare. La moglie, gravemente ferita, è stata accompagnata in codice rosso per dinamica all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Secondo un primo racconto dei fatti, la donna stava percorrendo Viale Roma quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe urtato l’angolo del marciapiede dello spartitraffico, perdendo il controllo della 600 che, dopo aver sbandato per circa 30 metri, si sarebbe ribaldata. La corsa si è fermata nel modo più drammatico.

A bordo dell’auto, come detto, viaggiava una coppia di coniugi. Alla guida si trovava la moglie, mentre il marito era seduto sul lato passeggero. Alcuni passanti, testimoni della scena, hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e cercato di aiutare marito e moglie in attesa dell’arrivo delle ambulanze. Sul posto, sono intervenuti due mezzi del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i due occupanti dall’abitacolo. Per l’uomo i soccorsi sono stati, purtroppo inutili. La moglie è stata accompagnata a sirene spiegate in Ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi, come suggerisce il codice rosso, ma al momento non sono stati diffusi ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Toccherà alla polizia municipale, impegnata nei rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.