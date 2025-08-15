Ferragosto di dolore nel Salento: due vite spezzate sulla strada in poche ore

Doveva essere un giorno di festa, ma il Ferragosto si è trasformato in un giorno di lutto per il Salento. In poche ore, due incidenti mortali hanno spezzato vite e lasciato famiglie e comunità nel dolore.

La prima tragedia si è consumata lungo la strada statale 274, all’altezza dello svincolo per Felline. Dennis Antonio Picci, 23enne di Racale, stava viaggiando in sella al suo scooter Piaggio Beverly quando, per cause ancora da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo, forse dopo aver urtato lo specchietto di una Ford C-Max. Per il ragazzo non c’è stato più nulla da fare. I tentativi di salvargli la vita sono stati, putroppo, inutili.

Poche ore dopo, un’altra tragedia ha colpito il Salento. Attorno alle 13, sulla circonvallazione di Veglie, nei pressi di un distributore di carburanti un 58enne, in sella alla sua Kawasaki, si sarebbe scontrato con una Renault. L’impatto è stato così violento che i soccorritori del 118, pur intervenuti prontamente, non hanno potuto salvarlo. Anche in questo caso, i carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire le cause del sinistro.

Due tragedie, a distanza di poche ore, che hanno lasciato il Salento attonito. A Racale e Veglie, il Ferragosto si è trasformato in un giorno di lutto, segnato dal dolore per due vite spezzate. In questa giornata che avrebbe dovuto portare gioia, restano solo le lacrime e il silenzio in rispetto di chi ha perso un figlio, un amico, un familiare.