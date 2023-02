33enne morto per una presunta intossicazione da cocaina. Aperta un’inchiesta due indagati

Aperta un’inchiesta sulla morte di un 33enne, per una presunta intossicazione da cocaina.

E il pubblico ministero di turno Maria Consolata Moschettini ha intanto iscritto due persone nel registro degli indagati. Si tratta di un 28enne ed un 49enne di Spongano, difesi rispettivamente dagli avvocati Dario Paiano e Francesco Accoto. Rispondono dell’ipotesi di reato di morte come conseguenza di altro reato. I due, durante l’ascolto come persone informate dei fatti, dinanzi ai carabinieri della stazione di Poggiardo, son stati iscritti nel registro degli indagati, poiché la loro posizione si è aggravata.

Intanto, nella giornata di oggi, il medico legale Roberto Vaglio ha eseguito l’autopsia e i risultati completi si conosceranno entro i prossimi due mesi per stabilire con esattezza le cause della morte. Nel corso del conferimento dell’incarico, il 28enne indagato, attraverso il proprio legale, ha nominato come consulente di parte, il medico legale Dania De Carlo.

L’inchiesta dovrà fare luce sul decesso di un 33enne di un paese dell’hinterland di Maglie, avvenuto il 3 febbraio scorso. Sono stati i familiari a ritrovarlo senza vita al risveglio, nel letto della sua camera. Nonostante i tentativi di soccorso da parte del personale del 118, immediatamente allertato, per il giovane non c’era più nulla da fare. In base ai primi accertamenti, il 33enne è deceduto per un arresto cardiocircolatorio, conseguente ad uno stato di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ipotesi accusatoria, i due soggetti indagati, in concorso con altre persone non ancora identificate, avrebbero ceduto cocaina al 33enne. E quest’ultimo è deceduto dopo aver assunto la droga.

Ora saranno le indagini della Procura ad accertare eventuali responsabilità da parte degli indagati ed a chiarire il loro ruolo nella tragica vicenda.