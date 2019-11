Truffa e abuso d’ufficio per un Pfa. Indagato il Capo di Gabinetto della Regione, Claudio Stefanazzi

“A tutti i miei amici e a chiunque interessi. Stasera, appena rientrato come ogni sera a Lecce da Bari, sono stato raggiunto da una telefonata di un giornalista che mi chiedeva notizie di una indagine a mio carico e di una perquisizione avvenuta presso la sede della società dove lavorava, fino ad un anno fa, mia moglie. Non avendone avuto notizia mi sono informato ed effettivamente mi è stato riferito che, stamattina la Guardia di finanza si è recata presso la società. Ho così scoperto che io e mia moglie siamo indagati, senza però aver avuto alcuna notifica in merito”, con questo post dal sapore un po’ amaro, affidato alla sua pagina facebook, Claudio Stefanazzi, leccese, Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commenta l’inchiesta, aperta dalla Procura della Repubblica di Bari, nei suoi confronti e della moglie.

Le accuse

Truffa aggravata e abuso di ufficio, sarebbero questi i reati contestati a lui e alla consorte, Milena Rizzo, per un Pfa (piano formativo aziendale), un corso di formazione, finanziato dalla Regione Puglia e gestito, a detta degli inquirenti, dalla Rizzo. I fatti contestati riguardano gli anni 2016-2018.

Estranei ai fatti e fiducia nei magistrati

“Nel ribadire la nostra totale estraneità ai fatti contestati – prosegue Stefanazzi – e la assoluta fiducia nell’operato della magistratura, non posso che rammaricarmi dell’ennesima fuga di notizie. Questa volta l’atto giudiziario è avvenuto a 150 km da Bari, quindi, esclusa la accidentale scoperta da parte di qualche passante occasionale, debbo constatare che, ancora una volta, la stampa viene a conoscenza di vicende che riguardano una sfera molto riservata della vita di ognuno di noi, prima dei diretti interessati”.

Perquisizioni della Guardia di Finanza

Nella giornata di ieri i militari della Guardia di Finanza hanno perquisito la sede della Ladisa Srl e gli uffici di una società di formazione a Lecce dove si è svolto il corso.

Insieme a Stefanazzi e la moglie risulta indagato, inoltre, l’imprenditore di Bari, Vito Ladisa.

Emiliano, “Attendo l’esito delle indagini”

Non è tardata a mancare la dichiarazione del Governatore di Puglia, Michele Emiliano, sulla vicenda: “Da una attenta analisi della vicenda che sta interessando il mio capo di Gabinetto non emerge allo stato alcun elemento a conferma delle ipotesi accusatorie. La magistratura ha il diritto/dovere di svolgere tutte le verifiche necessarie, ricordo anche in favore dell’indagato, e quindi si rimane in attesa di conoscere l’esito tutti gli accertamenti per le eventuali determinazioni di mia competenza”.