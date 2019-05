Terremoto in città, interdittiva antimafia a Sgm per una ‘presenza ingombrante’. Quinto: “Pronti a impugnare il provvedimento”

Terremoto per la Sgm, raggiunta nelle scorse ore da una interdittiva antimafia. Una sorta di reazione a catena per la partecipata che, nel capoluogo barocco, si occupa di trasporti pubblici e della gestione dei parcheggi e delle soste a pagamento. Già, perché il provvedimento firmato dal Predetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta è scattato per la presenza nella compagine societaria della Igeco che, a sua volta, è stata colpita dalla stessa informativa decisa dalla Prefettura di Roma ad autunno dello scorso anno per presunti legami con personaggi di spicco della Sacra Corona Unita. Il colosso dell’imprenditoria italiana e pugliese, che si occupa di strade, porti, impianti, e gestisce il servizio rifiuti, è un’azionista della Società in house del Comune di Lecce che, con il suo 51%, ha la maggioranza.

Il provvedimento ricostruisce la “storia” della Igeco, delle sue vicissitudini e dei provvedimenti giudiziari che hanno inciso sulla sua attività imprenditoriale. La sua presenza “ingombrante” nella compagine societaria della SGM avrebbe spinto il Prefetto del capoluogo salentino a colpire anche la partecipata. Immediata la reazione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha dato incarico all’Avvocato Pietro Quinto di impugnare il provvedimento, “frutto di un erroneo presupposto in fatto ed in diritto”.

Nel provvedimento prefettizio, infatti, si legge che: “l’Amministratore Delegato della SGM è Ilaria Ricchiuto”, figlia di Tommaso, dominus di fatto della Igeco Costruzioni S.p.A.

Tale circostanza – come dichiara Quinto – non risponde alla realtà fattuale. A gennaio, Ilaria Ricchiuto ha fatto un passo indietro e rimesso l’incarico di delegato al Consiglio di Amministrazione che gestisce direttamente la Società in virtù dei poteri statutari. Sicché la rappresentanza della SGM compete al Presidente del Consiglio di amministrazione, rag. Cosimo Frasca.

V’è di più. La Ricchiuto ha anche rassegnato le dimissioni da componente del Consiglio di Amministrazione della Società. “È quindi fuori da qualsivoglia attività di gestione e non può incidere in alcun modo sulla vita della SGM” si legge nella nota a firma di Quinto.

“Anche nell’assemblea la quota azionaria della Igeco è minoritaria atteso che la maggioranza del 51% appartiene al Comune di Lecce, che, quale Ente pubblico garantisce di per sé la trasparenza e la legittimità dell’azione amministrativa”.

Per questi motivi, si legge nella deliberazione votata all’unanimità ed alla presenza dei revisori dei conti con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito il mandato all’Avv. Pietro Quinto per l’impugnativa giurisdizionale, l’interdittiva emessa dal Prefetto di Lecce è fondata su un’errata valutazione circa la cd. “presenza ingombrante” nell’apparato societario della Igeco e quindi sulla possibilità concreta che questa società possa in qualche modo influenzare in senso negativo in relazione ai servizi di interesse pubblico gestiti dalla SGM.