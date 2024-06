«Le intimidazioni a Stefanazzi riguardano anche me». Delli Noci in Questura

Il plico anonimo recapitato all’onorevole Claudio Stefanazzi contente un proiettile e una lettera intimidatoria aveva anche un altro “destinatario“: Alessandro Delli Noci. Senza giri di parole nella lettera di intimidazione era stato scritto, nero su bianco, qualche riferimento anche all’assessore allo Sviluppo economico e alle elezioni amministrative di Lecce. “Questa mattina mi sono recato presso la Questura di Lecce. Gli inquirenti hanno voluto informarmi direttamente che l’episodio che ha riguardato ieri l’onrevole coinvolge anche me” si legge in una nota di Delli Noci che, senza perdere tempo, ha depositato una denuncia per quanto accaduto, ma anche per gli altri messaggi e commenti diffamatori letti in queste settimane sui social.

A fare da sfondo a questo “odio” crescente, secondo l’assessore regionale, sarebbe la campagna elettorale appena conclusa. “Quello che è accaduto in questi ultimi due mesi è inaccettabile e non era mai accaduto nelle precedenti campagne elettorali, che hanno sempre privilegiato il confronto politico sano e mai l’attacco personale. Una deriva preoccupante, una competizione elettorale trasformata in battaglia senza regole, dando spazio a frustrazioni e cattiverie senza precedenti, che bisogna disinnescare per il bene della nostra comunità”.

Delli Noci assicura di «non aver paura». “Voglio rassicurare i miei cari e tutte le persone che, insieme a me e insieme a noi, hanno condotto una campagna elettorale difficile a causa dei toni accesi e violenti. A loro dico che non ho avuto paura delle minacce ricevute a mezzo social e via messaggi privati e che non ho paura oggi, perché ho la forza delle nostre idee e grande fiducia nelle Autorità, che sono certo faranno il possibile per risalire all’autore del vile gesto e che ringrazio per il supporto e l’attenzione riservatami in queste ore complicate”.