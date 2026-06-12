C’è una competizione in cui gli italiani continuano a qualificarsi senza passare dai playoff. Non si gioca negli stadi, non prevede tempi supplementari e non serve nemmeno un commissario tecnico. È la Coppa del Mondo dei meme. Mentre il Mondiale 2026 prende il via senza l’Italia – assente per la terza edizione consecutiva dopo il ko nei playoff contro la Bosnia – sui social si è aperto un torneo parallelo che vede milioni di commissari tecnici, grafici improvvisati e montatori video da Oscar contendersi il titolo di reel più divertente dell’anno.

La partita, in fondo, è sempre la stessa. Da una parte la delusione. Dall’altra l’arma più potente del tifoso italiano: l’autoironia. La creatività, va detto, non manca. Così mentre le altre nazionali studiano schemi, pressing e tattiche, noi perfezioniamo l’arte della battuta più divertente sull’ennesima assenza azzurra. Perché diciamolo: perdere fa male, ma perdere e riuscire a far ridere milioni di persone è una specialità tutta italiana.

Il campionato nazionale dell’autosfottò

Se c’è una caratteristica che distingue i tifosi italiani da molti altri, è la capacità di trasformare una tragedia sportiva in una battuta collettiva. In altri Paesi si organizzano processi sportivi. In Italia si aprono Photoshop. Altrove si cercano colpevoli. In Italia si cercano template. Altrove si discute di moduli e schemi. In Italia si sfornano vignette che generano una risata amara, ma geniale. Perché siamo imbattibili in quella disciplina di cui siamo campioni del mondo incontrastati: l’arte di prenderci in giro da soli prima che lo facciano gli altri.

Commentatori abusivi dal divano

C’è persino chi sostiene che ormai il vero rito mondiale degli italiani sia commentare i gironi delle altre nazionali con la stessa competenza di chi avrebbe dovuto giocarli. Perché se è vero che non saremo in campo e che per la terza volta consecutiva saremo spettatori non pagante della più grande festa del calcio saremo comunque ovunque: nei commenti, nelle reaction, nelle battute. In pratica, non partecipiamo al torneo ma continuiamo a fare telecronaca emotiva dell’evento. Con l’autorevolezza di chi non è stato invitato alla festa ma pretende comunque di spiegare agli altri come organizzarla.

A questo punto il vero interrogativo non è chi vincerà il Mondiale. La domanda che domina i social è un’altra: quale sarà il meme definitivo? La sfida è apertissima.

E forse è questa la vera consolazione nazionale: se sul campo non siamo riusciti a entrare tra le 48 squadre del torneo, nell’arte di scherzare sui nostri fallimenti restiamo stabilmente tra le prime teste di serie.

Perché il Mondiale può anche andare avanti senza l’Italia. Ma internet, senza i meme degli italiani sull’Italia, sarebbe decisamente meno divertente.

E considerando il livello di creatività visto nelle ultime ore, la finale è già iniziata.

Senza supplementari.

Senza rigori.

E soprattutto senza rischio di eliminazione.