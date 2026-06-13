Il futuro del Lecce prende forma partendo dalle sue fondamenta dirigenziali. Con una nota ufficiale, il club salentino ha annunciato il prolungamento del contratto del Direttore Sportivo Stefano Trinchera, blindando così una delle figure chiave della programmazione tecnica giallorossa.

“L’U.S. Lecce comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Stefano Trinchera, in scadenza il 30 giugno 2028, fino al termine della stagione sportiva 2028/29″, si legge nella nota stampa ufficiale

Continuità e programmazione per la nuova stagione

La mossa di via Costadura non è affatto casuale. Decidendo di estendere ulteriormente l’accordo con il DS (già contrattualizzato a lungo termine), la società giallorossa lancia un segnale chiaro di stabilità e fiducia. La pianificazione della nuova stagione sportiva entra così nel vivo, confermando l’intenzione del club di dare seguito al progetto tecnico ed economico degli ultimi anni.

Non solo Trinchera, anche Gallo, Ramadani, Banda e Piluso

Il rinnovo del Direttore Sportivo è solo l’ultimo tassello di una settimana importante. Nella giornata di ieri, infatti, il Lecce aveva già ufficializzato i prolungamenti contrattuali di Ramadani, Gallo e Banda.

Inoltre, sempre ieri, il sodalizio di “Via Costadura”, ha rinnovato l’accordo con Fabio Piluso fino al termine della stagione sportiva 2028/29, ricoprirà il ruolo di capo dello scouting per la Prima Squadra e per la Primavera.