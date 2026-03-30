Sicurezza in provincia di Lecce, controlli della Polizia. Oltre 2.300 persone identificate

L’ultima settimana ha segnato un importante giro di vite per la sicurezza nel Salento. Su disposizione del Questore della Provincia di Lecce, Giampietro Lionetti, la Polizia di Stato ha messo in campo un’articolata serie di servizi straordinari di controllo del territorio, interessando vaste aree della provincia e i punti nevralgici del capoluogo.

L’operazione, finalizzata a innalzare la sicurezza percepita e a prevenire fenomeni di criminalità diffusa, ha portato a numeri significativi: 2357 persone identificate e 984 veicoli controllati.

L’efficacia dell’intervento è stata garantita dalla cooperazione tra diversi reparti della Polizia di Stato e delle specialità. Il dispositivo ha visto scendere in campo il Reparto Prevenzione; le Volanti; la Polizia Stradale e la Polizia Ferroviaria;

L’attività non si è limitata al pattugliamento delle grandi arterie stradali, ma è penetrata nel tessuto urbano, con un monitoraggio capillare dei centri scommesse e delle attività commerciali situate in zone calde come Via San Nicola, Via Mincio, Viale Taranto, Via Enrico Fermi, Via del Mare, Via 95° Reggimento Fanteria e Via Leopardi.

Parallelamente all’attività di pubblica sicurezza, la Polizia, in collaborazione con la Polizia Locale di Lecce, ha effettuato rigorose verifiche amministrative. In Viale Rossini, un bar e un ristorante sono stati sanzionati per aver occupato il suolo pubblico senza le autorizzazioni necessarie; un negozio di prodotti per animali è risultato privo della documentazione normativa prevista e due titolari di attività in Via Diaz e Via di Leuca sono stati multati per aver venduto bevande alcoliche in bottiglie di vetro oltre l’orario consentito, violando le ordinanze comunali vigenti.

Sul fronte della prevenzione anticrimine, la Divisione Anticrimine della Questura ha emesso 3 avvisi orali nei confronti di soggetti con precedenti penali. Questi provvedimenti, nati dalle proposte del Commissariato di Taurisano, dei Carabinieri di Casarano e dell’Ufficio Misure di Prevenzione, rappresentano un monito formale a rispettare la legge per evitare misure restrittive più severe.

I servizi straordinari di controllo continueranno nei prossimi giorni, mantenendo alta la guardia su tutta la provincia di Lecce.