Giallo sulla scomparsa di Mauro Romano, disposte nuove indagini. Si cercano tracce del bambino

Si continua ad indagare sulla morte di Mauro Romano, il piccolo di sei anni scomparso nel nulla da Racale nel lontano 1977, uno dei tanti corpi che in Salento non trovano pace nella sepoltura. Il pubblico ministero Stefania Mininni ha, infatti, disposto la ripresa delle ricerche, per il ritrovamento delle ossa.

In queste ore, già a partire dalla giornata di ieri, gli accertamenti si stanno concentrando su di una zona periferica di Taviano, denominata “Fichelle”. Le operazioni sono condotte da Vigili del Fuoco e speleologi.

Non solo, poiché la Procura segue una pista. Infatti, c’è un’inchiesta per pedopornografia in cui risulta indagato un 71enne, accusato di abusi su di una quindicina di ragazzi del posto, a cui dava piccole somme di denaro in cambio di approcci sessuali.

Si tratta della stessa persona che fu arrestata con l’accusa di tentata estorsione ai danni dei genitori di Mauro Romano. Questi avrebbe cercato di ottenere denaro in cambio di informazioni sul figlio. All’epoca dei fatti fu anche sospettato del rapimento, ma non furono trovate prova a suo carico.

Nel 2012, il gip dispose l’archiviazione del procedimento.

