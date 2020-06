Non si rassegna alla separazione della madre e minaccia lei e il compagno con un coltello, arrestato

Ancora un caso di violenza tra le mura domestiche in Salento, all’indirizzo di un genitore che l’intervento dei Carabinieri ha evitato che avesse conseguenze ben più drammatiche.

I militari della Stazione di Sannicola, in collaborazione con i colleghi del Nor – Aliquota Operativa della Compagnia di Gallipoli, hanno tratto in arresto una persona.

Nello specifico, l’uomo, per cause riconducibili alla separazione della madre, in più circostanze e con l’utilizzo di un coltello ha minacciato il genitore e il suo nuovo compagno.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato associato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.