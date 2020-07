Giovane donna riconosce il molestatore che aggredisce i carabinieri: arrestato un 45enne

Finisce in arresto, dopo essere stato riconosciuto da una giovane donna che avrebbe subìto un tentativo di violenza sessuale. Un 45enne di Giurdignano, è stato ristretto ai domiciliari nella tarda serata di sabato.

Tutto ha avuto inizio dalla telefonata ai carabinieri della presunta vittima del molestatore.

Quest’ultima ha segnalato la presenza in un bar di un uomo che tempo prima, avrebbe tentato di stuprarla. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno cercato di fronteggiare l’uomo che ha reagito violentemente, scagliandosi contro gli agenti. Il 45enne avrebbe preso preso a calci e pugni un carabiniere e cercato di sfilare la pistola dalla fondina di un collega.

Il 45enne, come disposto dal sostituto procuratore Paola Guglielmi, è stato ristretto ai domiciliari per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Dovrà presentarsi nelle prossime dinanzi al gip Michele Toriello per l’udienza di convalida.