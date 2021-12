Molestie sull’amica della figlia in camera da letto? La vittima conferma le accuse verso l’indagato

Avrebbe molestato l’amica della figlia nella camera da letto in cui dormivano le bambine. Nelle scorse ore, dinanzi al gip Giulia Proto, si è svolto l’incidente probatorio, presso la Procura dei Minorenni. La ragazzina, 11enne all’epoca dei fatti, è stata ascoltata alla presenza di una psicologa ed ha confermato le accuse verso l’amico di famiglia, un 40enne, originario di un paese dell’hinterland di Galatina (dove si sarebbero consumati gli abusi), ma residente nel Nord Italia.

L’indagato che risponde dell’ipotesi di reato di violenza sessuale, è assistito dall’avvocato Nicola Leo.

L’indagato si trovava nel Salento per le vacanze

Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Luigi Mastroniani, i fatti si sarebbero verificati nell’agosto del 2019. L’indagato si trovava in Salento per le vacanze estive. Ed una sera, avrebbe approfittato della presenza in casa di un’amica della figlia, anch’ella residente nel Nord Italia. In particolare, avrebbe accarezzato e palpeggiato la bambina, con la scusa di rimboccarle le lenzuola. Alcuni mesi dopo, la piccola, ritornata a casa, si sarebbe confidata con la madre che ha deciso di sporgere denuncia verso il presunto molestatore.