Arriva al canile in punta di zampe, malata e spaventata. I volontari non ce la fanno e la cagnetta Desy vola via

Una storia triste, di quelle che fanno male al cuore. Tutto lo strazio raccontato in un messaggio inviatoci da una nostra utente, volontaria Oipa Lecce.

Desy è una cagnolina, un pastore tedesco, arrivata in canile martoriata. Qui gli operatori hanno fatto l’impossibile per salvarla.

La cagnetta, ci raccontano, è stata trovata in territorio di Corigliano d’Otranto, in serie difficoltà. Il suo muso, nonostante la giovane età, era diventato bianco a causa delle malattie che hanno messo alla prova il corpo e l’anima. “Desy è rimasta sola, nell’indifferenza ed è entrata in canile in punta di zampe, quasi a non voler dar fastidio“.

Desy ha ricevuto tutte le cure possibili, le medicazioni, ma soprattutto l’amore che non ha mai ricevuto e che invece avrebbe meritato. Ma non è bastato. Il quadro clinico era disperato, ma i volontari ci hanno provato in tutti i modi.

Oggi rimane il dolore per una morte che si poteva evitare se solo lo sguardo supplichevole della cagnetta non fosse caduto nell’indifferenza. “Ora vi scrivo – si legge nel messaggio – perché vorrei che Desy fosse l’immagine della lotta per salvare queste anime che muoiono nella totale indifferenza, per gridare che abbiamo bisogno di aiuto e collaborazione per salvarle”.

Sì, perchè la storia di Desy si ripete troppo spesso tra abbandoni o maltrattamenti da parte di persone senza scrupoli.

Oggi si piange per una perdita, ma la forza per lottare non si placa. “Stiamo cercando il padrone di Desy e le forze dell’ordine stanno indagando”. Sì, perchè il maltrattamento di animali è un reato perseguibile penalmente. Per chi non lo sapesse.