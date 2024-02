Addio al medico amico dei bambini. È morto Floriano Negro

Un amico, non un medico, siamo cresciuti grazie a lui. Il dottore Negro lo chiamavamo, e quando a distanza di anni ci incontravamo per le vie del centro di Lecce ricordavamo le visite nel suo ambulatorio nei pressi di Piazza Mazzini.

Floriano era un pediatra speciale, persona gentile, premurosa, generosa, uno che avrebbe dovuto vivere almeno 200 anni, per poter seguire centinaia di bambini con la professionalità e il rigore che lo contraddistinguevano. Non abbiamo molto altro da dire del ‘nostro dottore’ se non che lo ricorderemo per sempre.

Al figlio Roberto, anch’egli medico, le condoglianze e l’abbraccio della Redazione e di tutto lo staff di Leccenews24.