Morte di Marco Tunno. Il medico legale: ‘è stato stroncato da un infarto’

Il 31enne di Maglie, trovato morto dalla madre, è stato stroncato da un infarto. La conferma è arrivata dal medico legale Ermegildo Colosimo che nelle scorse ore ha eseguito l’esame esterno cadaverico di Marco Tunno.

Successivamente, il Pubblico Ministero, Luigi Mastroniani, ha dato il via libera per la restituzione della salma alla famiglia. Si attendono ancora i risultati del tampone, per escludere un eventuale positività al Coronavirus. L’esito sarà ufficializzato nelle prossime ore.

Ad ogni modo, non è stato possibile acconsentire alla celebrazione del funerale, in ottemperanza alle disposizioni legate all’emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo.

La terribile scoperta della madre

Ricordiamo che, nella nottata di ieri, il giovane si è accasciato sul tavolo della cucina. È lì che la mamma lo ha trovato senza vita, senza poter far nulla per salvarlo. La corsa dell’ambulanza del 118, i tentativi dei sanitari di rianimarlo sono stati vani. Per il 31enne non c’è stato più nulla da fare.

Descritto come un ragazzo buono, educato e sempre sorridente, Marco era il Presidente del Comitato che organizza la Festa di San Nicola e un grandissimo tifoso del Maglie, la sua squadra del cuore.