Tragedia a Bellinzago Lombardo, morto 28enne originario di Scorrano

Una drammatica notizia ha scosso la comunità di Scorrano. Un giovane salentino di soli 28 anni, Emanuele Visconti, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 137, nel territorio di Bellinzago Lombardo, in provincia di Milano.

Il tragico sinistro si è verificato nei pressi del cimitero di Bellinzago Lombardo. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava camminando a piedi a bordo strada quando è stato travolto da una Mazda guidata da una donna.

L’impatto è stato violentissimo: il corpo del 28enne è stato sbalzato per diversi metri prima di ricadere rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno trovato Emanuele Visconti in condizioni disperate. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Melzo. Nonostante i tentativi estremi dei medici di salvargli la vita, le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi e il ragazzo è deceduto.

Emanuele Visconti era originario di Scorrano, nel Salento, ma da circa un anno si era trasferito in Lombardia per motivi di lavoro. Abitava a Pozzuolo Martesana.