Carabiniere assassinato con quattro colpi di fucile a Copertino, due indagati

Ci sono due indagati nell’inchiesta sull’omicidio dell’ex carabiniere, assassinato con quattro colpi di fucile a Copertino. L’iscrizione nel registro degli indagati è al momento un atto dovuto in vista dell’autopsia.

Gli indagati sono due componenti della famiglia di San Donaci su cui nei giorni scorsi si sono concentrati gli accertamenti investigativi. Nello specifico, i familiari della donna con cui l’ex carabiniere aveva avuto una frequentazione. Rispondono dell’accusa di omicidio volontario in concorso.

L’incarico verrà affidato nella giornata di venerdì al medico legale Roberto Vaglio che dovrebbe eseguire l’esame autoptico nelle ore successive. Gli indagati potranno nominare un proprio consulente tecnico in vista dell’autopsia. Stesso discorso per i familiari di Silvano Nestola.

Intanto, si continua a scandagliare la vita privata dell’ex carabiniere assassinato con quattro colpi di fucile.

I Ris di Roma sono già al lavoro dopo il sequestro di due fucili, appartenenti ad un uomo di San Donaci, legalmente detenuti. E stanno eseguendo una perizia balistica a stabilire se ci sia un nesso significativo tra le armi sequestrate e i bossoli ritrovati sul luogo del delitto. L’uomo, ricordiamo, nelle scorse ore, era stato accompagnato in Caserma a Lecce per essere ascoltato insieme alla sua famiglia, come persona informata dei fatti.

Nelle scorse ore, inoltre, sono stati sequestrati i supporti informatici della vittima, tra cui computer e telefonino, in cerca di elementi utili alle indagini.

E in queste ore, i carabinieri hanno setacciato contrada Tarantino, a Copertino, dove si è consumato l’omicidio. Sono stati acquisiti e visionati, inoltre, i filmati degli impianti di videosorveglianza presenti intorno alla zona in cui si è verificato l’agguato.

Silvano Nestola, ex carabiniere, è stato colpito a morte il 3 maggio, intorno alle 22.00, a pochi passi dall’abitazione della sorella, dove era andato a cena con il figlio di 10 anni come quasi tutte le sere. L’assassino che a volto coperto ha premuto il grilletto sapeva di trovarlo lì. Conosceva quell’abitudine e lo ha atteso prima di colpirlo a morte. Ed assieme al killer, non è da escludere che sul luogo del delitto vi fosse un complice.