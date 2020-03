Operazione ‘Final Blow’, il Riesame conferma il carcere per ‘Totti’ Pepe ed altri tredici arrestati

Il Tribunale del Riesame conferma altre 14 misure cautelari, per gli arrestati dell’operazione “Final Blow“. Nella giornata di ieri è proseguita l’udienza camerale per decidere sui ricorsi presentati dalla difesa. Come nelle scorse volte, la discussione in aula si è svolta con modalità del tutto inedite, tenendo conto dell’emergenza Coronavirus, dinanzi al collegio del Riesame (Presidente Pia Verderosa, a latere Anna Paola Capano e Antonio Gatto). Gli avvocati, nella maggior parte dei casi, hanno presentato memorie difensive.

Nello specifico, il Riesame ha confermato il carcere per: Antonio Pepe, 59 anni, di Lecce, detto “Totti”; Antonio Marco Penza, 37 anni, di Lecce; Vito Penza, 34 anni, di Lecce; Debora Buscicchio, 30 anni, di Lecce; Francesco Leo, 35 anni, di Caprarica di Lecce; Vincenzo Stippelli, 42 anni, di Squinzano; Gianluca Palazzo, 45 anni, di Lecce; Antonio Leto, 30 anni, di Caprarica; Manuel Gigante, 39 anni, di Lecce; Stefano Monaco, 30 anni, di Lecce, Salvatore Bruno, 54enne di Lizzanello, detto Bambinone.

Non solo, poiché sono stati confermati i domiciliari per: Gennaro Hajdari, 37 anni, residente al campo Panareo di Lecce; Antonio Leo, 33 anni, di Caprarica di Lecce; Rita Greco, 78 anni, di Lecce.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati: Pantaleo Cannoletta, Ladislao Massari, Silvio Verri, Vincenzo Perrone, Nicola Leo, Antonio Savoia, Francesco Stanca, Alessandro Stomeo, Giovanni Valentini, Donata Perrone.

Nella giornata di martedì, proseguiranno i ricorsi dinanzi al Riesame.

L’operazione “Final Blow”

Gli arrestati, raggiunti alla fine di febbraio da una ordinanza di custodia cautelare a firma del gip Simona Panzera, su richiesta del sostituto procuratore della Dda Valeria Farina Valaori ( il fascicolo è adesso nella mani della collega Giovanna Cannarile).

Rispondono a vario titolo ed in diversa misura di: associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, violazione della legge sulle armi, associazione finalizzata al traffico di droga e esercizio aggravato e partecipazione al gioco d’azzardo.

Gli arresti hanno riguardato i clan leccesi Pepe e Briganti, ma non solo. L’operazione investigativa ha interessato anche le aree del Nord Salento e di Nardò e Galatone.