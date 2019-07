Ritrovamento di ossa umane dentro un pozzo: ergastolano confessa l’omicidio di un giovane

Un macabro ritrovamento di ossa umane, dopo le indicazioni fornite dal boss della Scu. In fondo ad un pozzo nelle campagne di Matino, in località “Lazzarello”, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce, accompagnati dagli uomini dei Vigili del fuoco del gruppo SAF (Speleo Alpino Fluviale), hanno scoperto i resti piuttosto datati di una persona. Il luogo esatto è stato indicato dal 50enne Angelo Salvatore Vacca, un ergastolano originario di Racale che ha accompagnato gli uomini in divisa sul posto. Le ossa, secondo quanto sostenuto dal detenuto, appartergono a Claudio Giorgino, un giovane di Taviano scomparso nel 1997.

La confessione dell’ergastolano

Angelo Salvatore Vacca è assistito dall’avvocato Francesco Fasano. Il legale afferma «Il mio assistito si è tolto un peso dalla coscienza ed ha confessato l’omicidio, facendo ritrovare il corpo della vittima, affinché fosse data degna sepoltura“. E aggiunge: “Vacca ha ammesso le proprie responsabilità, senza coinvolgere nessun’altro“. Infine, l’avvocato Fasano precisa, però, che il 50enne “non sta avviando un percorso di collaborazione con la magistratura“.

Intanto, nella giornata di sabato, il legale incontrerà il proprio assistito presso il carcere di Borgo San Nicola. Angelo Salvatore Vacca è detenuto nel carcere di Lecce, dopo la condanna in via definitiva dell’omicidio di Luciano Stefanelli, il boss emergente ucciso a colpi di kalashnikov, nel centro di Taviano, nel mese di luglio del 1995.

L’autopsia

Il procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi, che coordina le indagini, ha conferito nelle scorse ore, l’incarico per l’esame autoptico al medico legale Alberto Tortorella ed al professore Francesco Introna, direttore dell’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. L’autopsia, che si svolgerà nei prossimi giorni, servirà a confermare se le ossa ritrovate appartengano, in effetti, a Giorgino e se le dichiarazioni del boss siano da ritenere attendibili. Non solo, l’esame dovrà eventualmente fornire delle risposte sulle modalità della sua morte.

Chi era Claudio Giorgino

Il giovane di Taviano è scomparso da Taviano, 22 anni fa. Aveva alcuni piccoli precedenti penali per reati contro il patrimonio, ma non era considerato dagli inquirenti una figura emergente della criminalità organizzata. Ad ogni modo, da quanto venne a galla all’epoca dei fatti, si sarebbe tratto di un caso di “lupara bianca”. Ora saranno le indagini a verificare il movente e le circostanze in cui è avvenuto il presunto omicidio.