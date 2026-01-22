Non proteggeva le due figlie minorenni dagli abusi sessuali, condannato 34enne a 11 anni

Arriva la condanna alla pena di 11 anni di reclusione per un 34enne del Sud Salento accusato di non aver protetto le due figlie minorenni dagli abusi sessuali da parte dell’ex marito della madre delle piccole.

Nella giornata di ieri, i giudici in composizione collegiale (presidente Fabrizio Malagnino), al termine del processo di primo grado, hanno disposto in favore delle vittime, un primo risarcimento del danno per complessivi 60mila euro, con il resto da quantificarsi e liquidarsi in separata sede. Erano parte civile con l’avvocato Silvio Giardiniero.

Non solo, l’imputato, inoltre, è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale, interdetto dai pubblici uffici ed escluso da incarichi nelle scuole e in strutture frequentate da minori.

Invece, per la convivente dell’uomo, madre delle bambine, difesa dall’avvocato Roberto Bray, che compariva nel processo nelle vesti di imputata, il giudice ha disposto il non doversi procedere a causa del suo decesso.

Le accuse fanno riferimento al periodo compreso tra il 2015 (le bambine avevano all’epoca l’età, rispettivamente, di 5 e 2 anni) e il 2017. In base all’accusa, le piccole avrebbero subito abusi sessuali per mano dell’ex marito della madre. Per questi fatti, l’imputato è stato già condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione.

Sempre in base all’accusa, i genitori sapevano degli abusi subiti dalla figlia maggiore, ma non sarebbero intervenuti. Le piccole, sostiene sempre l’accusa, venivano lasciate da sole con quell’uomo, nonostante fosse stato denunciato da lei, più volte, per le violenze di natura sessuale, subite durante il matrimonio.

L’uomo si è sempre proclamato innocente ed è difeso dagli avvocati Rocco Rizzello e Paolo Cantelmo. L’imputato potrà fare ricorso in appello, non appena verranno depositate le motivazioni della sentenza.