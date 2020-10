Pericolo crollo di pezzi di cornicione in Via Indino, i cittadini esasperati: ‘Non ce la facciamo più’

C’è preoccupazione tra gli abitanti di Via Indino a Lecce. La paura che pesanti pezzi di cornicione al civico 26 possano staccarsi è grande e le lesionature che si evidenziano non fanno certo pensare a un falso allarme.

Siamo nella zona nord di Lecce, a pochi passi dai plessi universitari del complesso degli Olivetani, tra il cimitero e l’hotel Tiziano. Più volte gli abitanti delle case di Via Indino si sono rivolti alle autorità e ai mezzi di comunicazione per segnalare le loro difficoltà.

Tanti i casi delicati e difficili dal punto di vista sociale negli alloggi che gestisce il Comune di Lecce e che vengono assegnati alle famiglie in difficoltà. C’è chi abita con persone invalide ai piani alti senza un ascensore, chi si lamenta della fastidiosa puzza di gas che si avverte e che si teme sia dovuta ad allacci non a norma. Tutti chiedono una risistemazione perchè non è la prima volta che cadono calcinacci e pezzi di intonaco pesanti.

‘Nel 2018 – ci racconta la signora Lucia – fu sfiorata la tragedia e per poco non venne colpito mio marito. Oggi stiamo segnalando il pericolo di crollo di enormi pezzi di cornicione. Fino a quando dobbiamo aspettare di sentirci cittadini normali e non figli di un Dio minore?’

A fine anno del 2019, al termine del sopralluogo dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Lecce, due famiglie furono costrette a lasciare la propria casa, ma purtroppo in Via Indino non si riesce mai a mettere la parola fine alle difficoltà dei cittadini.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Lecce e la Polizia Municipale.