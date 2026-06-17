Nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, guidato dal Colonnello Andrea Siazzu, ha predisposto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Porto Cesareo.

L’obiettivo principale dell’operazione è garantire sicurezza e legalità in una delle località a maggiore afflusso turistico della provincia salentina.

L’attività è stata condotta dai militari della Compagnia Carabinieri di Campi Salentina, supportati dall’11° Reggimento Carabinieri “Puglia”. I controlli a tappeto hanno permesso di individuare e reprimere diverse condotte illecite, prevenendo situazioni di potenziale pericolo per l’ordine pubblico.

Armi da Taglio e Monete False: i Deferimenti

Nel corso delle verifiche, l’attenzione dei militari si è concentrata sui luoghi di maggiore aggregazione.

Due giovani di 19 e 20 anni sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lecce. Sono stati trovati in possesso di due coltelli a scatto (con lame rispettivamente di 11 e 6 centimetri), immediatamente sequestrati e un 28enne originario della provincia di Caserta è stato deferito poiché ritenuto presunto responsabile dell’utilizzo di una banconota contraffatta da 50 euro per fare acquisti in un supermercato locale.

Giro di Vite contro l’Abusivismo Commerciale in Spiaggia

I controlli dei Carabinieri a Porto Cesareo si sono estesi anche al litorale. In collaborazione con l’Ufficio Locale Marittimo, i militari hanno intercettato e sanzionato due uomini di 56 e 64 anni, residenti a Formia.

I due vendevano abusivamente bevande e alcolici sulla spiaggia libera utilizzando un mezzo cingolato elettrico. Le sanzioni amministrative elevate ammontano a un totale di 6.400 euro.

I Numeri del Maxi Controllo sul Territorio

Il bilancio complessivo del servizio straordinario include anche un’importante attività di contrasto al consumo di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida, che ha portato alla segnalazione alla Prefettura di Lecce di una persona trovata in possesso di una modica quantità di cocaina.

Questo dispositivo di vigilanza si inserisce nel più ampio piano di sicurezza estivo dell’Arma dei Carabinieri, volto a tutelare residenti e turisti durante i mesi di picco della stagione.

Naturalmente, i procedimenti relativi alle persone segnalate si trovano attualmente nella fase delle indagini preliminari. L’eventuale responsabilità penale dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.