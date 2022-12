65enne a processo per la contraffazione di oltre 500 capi di abbigliamento. La Juventus si costituisce parte civile

Venne “pizzicato” con oltre 500 marchi di abbigliamento contraffatti pronti ad essere venduti. Tra questi anche alcuni della Juventus che si è costituita parte civile nel corso della prima udienza del processo, dinanzi al giudice monocratico Edoardo D’Ambrosio.

Sul banco degli imputati compare E.L. 65enne di Acquarica-Presicce. Risponde delle accuse di contraffazione di marchi e introduzione di segni falsi nello Stato.

L’imputato, difeso dagli avvocati Federico Martella e Paolo Pepe, potrà difendersi dalle accuse nel corso del processo.

La merce venne sequestrata il 23 febbraio del 2021. I militari della Guardia di Finanza trovarono in un locale commerciale di Presicce -Acquarica ben 535 capi di abbigliamento contraffatti che comprendevano tute, felpe, maglie, giubbini di squadre come Juventus e Inter e di altri marchi come Adidas, Diadora, Nike, Fila, Puma, Kappa, Aprilia, Levis, Lee e anche Emporio Armani, Gucci, Guess, Napapiri, Aeronautica Militare, Kappa, Kawasaki, K-Way, Vans, Vespa, Suzuki, Yamaha,Supreme, Pyrex.

Non solo, poiché i finanzieri trovarono anche 201 etichette adesive, 3 presse a caldo ed un computer nel quale erano memorizzati i loghi dei marchi.

L’uomo venne poi raggiunto da un decreto di citazione a giudizio, a firma della pm Maria Consolata Moschettini, in cui comparivano nell’elenco delle “persone offese” ben 21 aziende.

Alla prima udienza del processo si è però costituita parte civile solo la Juventus, attraverso l’avvocato Francesca Fuso.