Nuovo scippo nel quartiere Leuca. La rabbia dei cittadini: “Noi dimenticati dall’Amministrazione”

C’è rabbia tra i cittadini del quartiere Leuca di Lecce dopo l’ennesimo episodio di microcriminalità registrato nel giro di poche settimane.

Stavolta la vittima sarebbe una residente di 60 anni, avvicinata alle spalle in via Dalmazia, scippata della borsa e strattonata sino a cadere per terra, procurandosi un lieve trauma cranico. È questo il terzo scippo denunciato nel quartiere a partire da inizio anno: l’ultimo in ordine di tempo dopo quello avvenuto la sera del 18 gennaio scorso e quello del 3 gennaio, ai danni – rispettivamente – di una donna romana che alloggiava in un bed and breakfast della zona e di una residente leccese.

Dopo l’ennesimo caso annotato nelle cronache locali, sono i cittadini del quartiere a chiedere l’immediato ripristino della legalità nella zona, dove furti e rapine – è di qualche giorno fa quella nella pizzeria Mister Gastrò di via Leuca – sono favoriti da una scarsa illuminazione. In una lettera inviata a Leccenews24 i residenti lamentano anche la scarsa attenzione dell’amministrazione, presente – è questa la critica principale – solo in campagna elettorale.

“Lo scippo in via Dalmazia – affermano i residenti del quartiere Leuca – è solo l’ultimo di una serie di eventi similari che hanno interessato questo quartiere dimenticato dall’amministrazione. Occorre potenziare l’illuminazione anche nel vicino parco Tafuro e assicurare vigilanza costante in tutta la zona. Ci sono situazioni da monitorare che sono ben note. Già in tempi non sospetti abbiamo denunciato l’inizio del degrado, ma a nessuno sembra interessare. Solo in campagna elettorale si fanno le sfilate. Poi sarebbe opportuno che gli stessi controlli sul rispetto delle regole anticovid e non solo, imposte ai commercianti italiani fossero fatte rispettare a tutti. I vigili sono invitati a percorrere più spesso via Dalmazia”.