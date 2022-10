Ubriaca a 13 anni vaga per le vie di Taviano e finisce in ospedale, scatta la denuncia per i genitori

A soli 13 anni vagava ubriaca per le vie del centro storico, fortunatamente alcuni cittadini l’hanno notata e lanciato immediatamente l’allarme.

È accaduto alcuni giorni fa a Taviano. Intorno alle 23.00, infatti, alcuni passanti hanno visto la giovanissima barcollare, in preda a conati di vomito e con evidenti difficoltà respiratorie e immediatamente hanno avvertito i Carabinieri. Molto probabilmente aveva trascorso la serata con amici, che l’avevano poi lasciata.

Giunti sul posto, i militari dell’Arma, hanno soccorso la 13enne, l’hanno fatta salire sull’auto di servizio e condotta presso l’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli, affidandola alle cure dei sanitari.

Le sue condizioni non sono apparse preoccupanti, nonostante ciò, i medici del nosocomio salentino, hanno deciso di tenerla sotto osservazione per alcune ore. Di quanto fosse accaduto non ricordava nulla. Una volta dimessa è tornata a casa.

Gli uomini della “Benemerita” hanno comunicato alla Procura per i minori quanto accaduto e il Sostituto Procuratore Paola Gugliemi, ha aperto un fascicolo di indagine.

I genitori sono stati denunciati per abbandono di minore.

Da quanto è emerso, la ragazza non vive in un contesto degradato, non ha mai dato problemi e frequenta una scuola del posto.