«Mamma sono stato rapinato», poi nessuna notizia. Sta bene il ragazzo di Scorrano scomparso a Parigi

«Mamma sono stato rapinato». Sarebbe questo il contenuto della telefonata che un ragazzo di Scorrano, a Parigi per cercare lavoro, ha fatto alla mamma. Dal 30 giugno, giorno dell’ultima chiamata, di Umberto de Iaco non si avevano più notizie. Dopo il racconto di un furto subito non lontano dalla stazione centrale della capitale francese, il 24enne sembrava svanito nel nulla. Un silenzio preoccupante, interrotto qualche ora fa, quando è riuscito a chiamare la mamma, rassiculandola. Le ha raccontato di essere finito in ospedale dopo essere stato picchiato, probabilmente durante la rapina raccontata nella telefonata prima del buio.

La scomparsa

Il giovane aveva lasciato la città delle luminarie tre mesi fa ed era volato in Francia per cercare un lavoro. Preoccupati di non avere più sue notizie, i familiari avevano bussato alla porta della Caserma dei Carabinieri per sporgere denuncia. La polizia francese, intanto, ha riferito di aver bisogno della trasmissione degli atti giudiziari dall’Italia. Mentre la preoccupazione aumentava, le ricerche sono continuate, anche sui social.

«Ciao ragazzi, sono alla ricerca di Umberto De Iaco. L’ultima volta che l’ho visto risale a lunedì a Parigi. Non si hanno più sue notizie. Ultimo accesso sui social martedì. So che avrebbe dovuto fare un colloquio a Nantes. Vi prego, chiunque sappia qualcosa mi avvisi» si legge sul gruppo Italiani a Parigi, lavoro e divertimento.

Alla fine, il 24enne è stato “ritrovato”.