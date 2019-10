Sorpresa nel sonno e minacciata con un coltello: notte di paura per un’anziana

Terrore a Salice Salentino, dove nel cuore della notte di sabato (la notizia è trapelata solo oggi) una anziana è stata rapinata in casa, in pieno centro abitato. Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna, 89enne, è stata sorpresa nel sonno da due malviventi che non hanno esitato a puntarle un coltello alla gola per minacciarla e ottenere qualcosa di prezioso. In realtà, la “violenza” dell’episodio ha fruttato ai criminali soltanto pochi spicci: poco più di venti euro, una collanina e le fedi di nozze. Questo il bottino.

Nonostante le avessero intimato di stare zitta, di non urlare, di consegnargli i soldi della pensione, la nonnina continuava a ripetere “perché”. «Se fossi mamma vostra fareste così?», pare abbia detto.

La rapina

I due rapinatori si sono introdotti nell’abitazione da una finestra che si affaccia sul giardino. Dopo aver frantumato il vetro, si sono intrufolati in casa, dirigendosi direttamente nella camera da letto dove l’anziana, vedova, dormiva. Non ha sentito nulla, visti i problemi di udito dovuti all’età. Sorpresa nel sonno, deve essere stato terribile ritrovarsi faccia a faccia con due ‘sconosciuti’. I malviventi hanno minacciato di farle del male se non avesse ‘collaborato’. Racimolato il bottino sono fuggiti via.

La donna ha avuto la prontezza di chiedere aiuto, bussando alla porta di una vicina. Poi è crollata, per lo spavento. Poco dopo, sono arrivati i Carabinieri per le indagini del caso, i familiari e i sanitari del 118.