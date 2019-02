Rapina alla filiale della Banca popolare di Bari in via Mazzini a Maglie, in due fuggono con la moto

Sembra che la criminallità abbia avuto un’impennata preoccupante in questi ultimi giorni. Nel mirino di due malviventi, questa mattina, è finita la filiale della Banca Popolare di Bari a Maglie, in via Giuseppe Mazzini.

In base alle prime ricostruzioni, che troveranno poi certezze nei filmati di videosorveglianza, l’irruzione è avvenuta intorno alle 10.30.

Un uomo col volto travisato, armato di taglierino, ha minacciato i presenti e i cassieri per poi scappare e raggiungere il complice che lo aspettava fuori in sella ad una moto.

Dopo aver dato gas al motoveicolo, i due si sono dileguati con un bottino che si aggira intorno ai 15mila euro. Subito dopo, sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Maglie per dare il via alle indagini. L’unica certezza, almeno per il momento, sembra essere l’accento barese.

Dicevamo, una recrudescenza degli episodi criminosi, di rapine in particolare. Basti pensare a quanto accaduto a Lecce, ai danni di una farmacia nella centralissima piazza Sant’Oronzo e poi dopo poche ore ad un supermercato. Per fortuna, in entrambe i casi, il bottino è stato esiguo e il rapinatore beccato dopo poco.