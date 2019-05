Rapina al Conad di Casarano, pistola e proiettili in casa di uno dei due complici. In un terreno abbandonato bici e vestiti

Una storia che finalmente sembra essere più chiara. È di qualche settimana fa la rapina al supermercato Conad di Casarano ad opera dei due complici Daniele Buono e Cosimo Fossanova. Colto in flagrante, grazie alle registrazioni delle telecamere, è stato dapprima Buono ad essere identificato e solo successivamente il suo complice. A termine delle serrate indagini della sezione operativa Norm dei Carabinieri di Casarano e della stazione di Melissano, Domenico Buono è stato deferito in stato di libertà per i reati di detenzione illegale di munizionamento e arma priva di tappo rosso.

All’appello mancavano ancora tutti gli oggetti usati per compiere la rapina. Dalla perquisizione dell’abitazione di Domenico Buono, il materiale necessario a ricostruire tutte le dinamiche è stato rinvenuto dai Carabinieri. Ed il colpevole, ormai incastrato, ha collaborato alla perquisizione dei militari.

Ad essere ritrovata per prima è stata una pistola calibro 38 con tamburo in metallo di colore argento e l’impugnatura in plastica di colore marrone, priva del relativo tappo rosso. Insieme alla pistola, il proprietario di casa ha, poi, consegnato nelle mani degli uomini in divisa un proiettile calibro 9×21, un secondo proiettile calibro 38 ed un terzo calibro 6,35, tutti inesplosi.

Ma non è finita qui. Grazie alle indicazioni del deferito, le forze dell’odine hanno poi ritrovato in un terreno abbandonato due biciclette che i due complici avrebbero usato in occasione della rapina di qualche settimana prima. Oltre alle “Mountain Bike”, entrambe grigie, sono state rinvenute una felpa, una tuta completa di colore verde militare, un giubbino in nylon e due paia di guanti.

Tutto il materiale rinvenuto, ad eccezione dei proiettili, è stato utilizzato dai due durante la rapina del supermercato e adesso è sottoposto a sequestro dai Carabinieri.