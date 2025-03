Nessuna responsabilità in capo ai sanitari, Tribunale respinge richiesta di risarcimento danni da 1.200.000 euro

Con sentenza n. 734 del 06.03.25, il Tribunale di Lecce (Dott. Silvestrini) dopo un giudizio durato circa sei anni, ha rigettato la richiesta di risarcimento danni di oltre 1.200.000 di euro rivolta alla Asl di Lecce per presunte condotte colpose tenute dal personale medico del reparto di ostetricia e ginecologia dell’Ospedale Santa Caterina Novella di Galatina nel lontano febbraio 1990.

Già nel corso di un procedimento di accertamento tecnico preventivo svolto innanzi al Tribunale di Lecce nel 2019, i consulenti del Giudice (Dott.ssa Portaluri) avevano avuto modo di escludere ogni reponsabilità in capo ai sanitari.

Il danno lamentato riguardava danni cerebrali causati, a dire dei ricorrenti, da imperizia dei medici e del personale sanitario durante il parto avuto dopo un lungo travaglio di un neonato oggi trentacinquenne.

Nel corso del giudizio, “stante la scupolosa ricerca e l’attento esame della documentazione relativa ai fatti di causa operati dai consulenti … nonchè per la coerenza argomentativa e la logicità dei risultati ottenui, corroborati dalla competenza specialistica neonatologica”, si è dimostrato che le problematiche di disabilità sono causa diretta ed esclusiva di una malformazione congenita.

La sentenza segna interessanti elementi riferiti alla c.d. colpa professionale medica ed in materia di responsabilità della struttura sanitaria; in particolare in merito all’onere della prova ed all’accertamento dell’esistenza del c.d. nesso causale.

Esclusa quindi, qualunque profilo di colpa del personale medico coinvolto per i fatti di causa.

L’Azienda Sanitaria Locale del capoluogo, era difesa dall’Avvocato Daniele Montinaro.