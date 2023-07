200mila euro guadagnati all’estero ma sottratti al Fisco italiano, nei guai professionista

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce hanno scoperto un professionista con sede fiscale Presicce-Acquarica, risultato essere evasore totale per alcune annualità, non avendo osservato gli obblighi dichiarativi ai fini fiscali e al versamento delle imposte dovute.

I controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Tricase hanno preso avvio da elementi informativi raccolti attraverso le comunicazioni pervenute dall’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero, rafforzati dalle risultanze delle banche in uso al Corpo, sul conto dell’uomo e di una società multinazionale, con sede in Francia ‘fornitore di servizi aeronautici ad operatori dell’aviazione civile’.

L’attività ispettiva ha consentito di individuare e attrarre a tassazione nazionale redditi per oltre 200mila euro, prodotti all’estero ma non dichiarati in Italia, stato di residenza del professionista in parola – il cosiddetto. principio della ‘worldwide taxation’.

Tale operazione sottolinea, ancora una volta, il costante e quotidiano impegno delle Fiamme Gialle nella lotta all’evasione fiscale, la quale produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza fra le imprese e danneggia i cittadini e gli operatori commerciali onesti e rispettosi della legalità̀.