Una pistola mitragliatrice e proiettili scoperti nel seminterrato di una palazzina Iacp, mistero a Casarano. Si indaga

Un maxi servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, consumo e spaccio di sostanze stupefacenti, accertamento a persone sottoposte a limitazione della libertà personale e alla circolazione stradale, quello svolto dai Carabinieri della Compagnia di Casarano, eseguiti anche con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia.

Sono stati tantissimi i risultati ottenuti dai militari, proprio a partire dal comune sede della Compagnia, dove, nel corso di una serie di perquisizioni per blocchi di alcuni edifici hanno rinvenuto nei seminterrati delle palazzine di edilizia popolare “Iacp”, siti In Via Ungaretti Snc: una pistola mitragliatrice cal. 7.65 browning, modello “v.z.61 Skorpion”, con matricola she 79 1419s, di fabbricazione cecoslovacca, funzionante, priva di munizionamento; nove proiettili cal. 38 special e un proiettile cal. 9.

Sono in corso le indagini, per stabilire chi possa averle nascoste e gli eventuali proprietari, anche alla luce dell’agguato avvenuto nei giorni scorsi al quale è scampato Antonio Afendi e per cui è stato fermato Giuseppe Moscara.

Le denunce

Inoltre, nel corso delle verifiche numerose sono state le denunce, a Taurisano, sono state denunciate: C. L. e A. L. che, mentre svolgevano l’attività di addette alle pulizie delle camere di un villaggio turistico, approfittando dell’assenza della vittima, hanno rubato la somma in contante 410 euro custoditi dentro un cassetto.

Porto abusivo di armi

A Casarano, invece, il deferimento è scattato nei confronti di M. P., poiché sorpreso a portare all’interno proprio zaino un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 6 cm.

Omessa denuncia

Sempre a Casarano i Carabinieri del Nor, Sezione Operativa, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto: un coltello della lunghezza di 30 cm. con lunghezza della lama di 16; un coltello della lunghezza 19 cm. con lama da 10; un macete della lunghezza 49 cm. con lama forata di 36 cm.; un macete della lunghezza 51 cm. con lama di 38; un macete della lunghezza 38 cm. con lama di 26; un pugnale della lunghezza 21 cm. avente lama di 11 cm.; un’ascia della lunghezza di 30 cm. con lama di 10; un coltello da cucina cinese della lunghezza 30 cm. avente lama di 18 cm. e un teaser funzionante. Il proprietario di casaD.B. è stato denunciato per omessa denuncia.

Combustione illecita di rifiuti

A Casarano, Alliste, Rcaale e Melissano, inoltre, sono state denunciate quattro persone perché sorprese a incendiare scarti di potatura e contenitori per la semina in polistirolo all’interno dei terreni agricoli di proprietà.

Evasione

Non potevano mancare, inoltre, i deferimenti per evasione a carico di due persone trovate a Casarano e Melissano, al momento dei controlli assenti dal proprio domicilio.

Guida in stato di alterazione

Sono scattate anche le denunce per 15 persone perché sorprese alla guida delle autovetture, in evidente stato alterazione psicofisico dovuto consumo sostanze stupefacenti.

Segnalazioni al Prefetto

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura di Lecce 11 giovani per “uso non teurapeutico sostanze stupefacenti”.

Le contravvenzioni

Inoltre, a seguito dei controlli alla circolazione stradale sono state elevate 53 contravvenzioni per il mancato uso delle cinture di sicurezza.