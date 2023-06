Vandali nella notte in Via Botti, imbrattati i muri della sede distaccata della Provincia

Vandali in azione contro la Sede della Provincia di Lecce in Via Botti.

Nella nottata appena trascorsa, infatti, sono stati imbrattati i muri del distaccamento che ospita, tra gli altri, gli uffici dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione e alla Formazione Professionale, l’ufficio tecnico.

Questa volta, però, l’oggetto non è il vaccino contro il Covid, bensì, l’identità digitale. A ‘griffare’ la bravato il gruppo ‘Guerrieri Vivi’.

“Riconoscimento facciale = trappola criminale”, “Smart city oggi prigioni domani”, “Identità digitale trappola criminale”, è il tenore delle scritte, rigorosamente con vernice di colore rosso, apparse sulle pareti dell’Ente.

Una volta informate le Forze dell’Ordine, sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos della Questura di Lecce, che hanno indagato in passato su episodi simili e che hanno compiuto tutti i rilievi del caso e avviato prontamente le indagini per risalire agli autori materiali del gesto.