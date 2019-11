Maxi evasione fiscale, sequestro dei beni per l’ex attaccante del Lecce Mirko Vucinic

Sequestro dei beni, per un’evasione fiscale di oltre 5 milioni di euro.

È quanto contestato all’ex attaccante del Lecce, il montenegrino Mirko Vucinic, 36 anni, attualmente residente nel capoluogo salentino che nel frattempo si è ritirato dal calcio professionistico.

Il sequestro preventivo per equivalente dei beni immobili è stato ordinato dal pubblico ministero Massimiliano Carducci ed eseguito nelle scorse ore, dagli uomini della Guardia di Finanza di Lecce, dopo che il gip Sergio Tosi ha emesso il decreto.

In particolare, viene contestato a Mirko Vucinic, il mancato pagamento delle imposte sui redditi alti per gli anni dal 2014 al 2017, per un valore complessivo di 5.854.068,67 (I.R.P.E.F. evasa nel periodo di imposta 2014 per euro 1.402.387,92, nel 2015 per euro 1.954.383,69, nel 2016 per euro 1.954.370,11 e infine nel 2017 per € 542.926,96) .

Gli addebiti fanno riferimento al perido in cui il calciatore militava nella Juventus (con rapporto di lavoro cessato in data 01/07/2014) e, successivamente, nell’Al-Jazira Club”, società sportiva con sede nella città di Abu Dhabi.

Vucinic è assistito dall’avvocato Antonio Savoia. Deve difendersi dall’accusa di “dichiarazione infedele”.