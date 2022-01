Allontanati dall’immobile occupato, tornano con i 7 cani. Arrestata una coppia

Erano stati allontanati da quell’immobile considerato di interesse storico ieri, ma tempo qualche ora sono tornati nello stabile che si affaccia su via Camassa (via vecchia Lizzanello) noncuranti dello sgombero. La coppia, con i 7 cani, non è passata inosservata e quando le lancette dell’orologio avevano segnato le 12:30 hanno ricevuto la “visita” degli Agenti della Sezione volanti della Questura di Lecce che questa volta li hanno arrestati. L’accusa contestata alla coppia – C.C. 26enne rumeno e P.M.S. 30enne leccese – è occupazione abusiva di immobile di interesse storico.

Questi i fatti. Alle 11:15, su segnalazione dell’Almaroma, le Volanti si sono recate in via Camassa, dove hanno trovato la coppia sgomberato ieri insieme ai loro 7 cani.

D’intesa con l’Autorità Giudiziaria i due sono stati tratti in arresto e accompagnati nell’abitazione dei famigliari della donna, dove resteranno agli arresti domiciliari. I 7 cani (sia adulti che cuccioli) sono stati affidati al Servizio Veterinario dell’ASL tramite la Polizia Locale.