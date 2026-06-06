La prevenzione come pilastro fondamentale dell’azione della Polizia di Stato e come risposta concreta alla richiesta di sicurezza dei cittadini. È questa la linea strategica impressa dal Questore di Lecce, Giampietro Lionetti, incentrata sull’attività di prevenzione, in ogni settore e specialità della Polizia, come soluzione più tangibile ed efficace per contrastare l’illegalità prima che si ramifichi, garantendo così il controllo del territorio e la tranquillità pubblica.

In quest’ottica di costante monitoraggio e contrasto ai fenomeni criminali, la Divisione Anticrimine della Questura di Lecce ha condotto con massima tempestività le istruttorie delle misure di prevenzione proposte. All’esito di tali approfonditi accertamenti, il Questore ha emesso nell’ultima settimana ben 9 provvedimenti di Avviso Orale e 5 Fogli di Via Obbligatori nei confronti di soggetti considerati, sulla base di elementi concreti e attuali, una minaccia diretta per l’ordine e la sicurezza pubblica.

I 9 Avvisi Orali: profili di pericolosità sociale nel Salento

Per quanto riguarda i provvedimenti di avviso orale, i destinatari hanno un’età compresa tra i 23 e i 52 anni. Gli illeciti commessi, per i quali è stata adottata la misura di prevenzione, spaziano dai reati contro il patrimonio a quelli contro la persona:

Ugento: Un uomo ritenuto elemento altamente pericoloso a causa di una spiccata dedizione ad attività illecite. A suo carico figurano precedenti per furto aggravato in concorso, furti in abitazione, danneggiamenti, maltrattamenti contro familiari e conviventi, guida sotto l’influenza di alcol e stupefacenti, oltre a una costante frequentazione di pregiudicati. Maglie: Una donna già in attesa di giudizio per maltrattamenti in famiglia. Recentemente tratta in arresto per un tentativo di furto aggravato in concorso con un pluripregiudicato, era stata sottoposta ai domiciliari, misura da cui è successivamente evasa, collezionando una denuncia per evasione. Lecce: Un uomo dedito ad attività illecite, già denunciato all’Autorità Giudiziaria per reati legati alla produzione, fabbricazione e cessione di sostanze stupefacenti, nonché per ricettazione in concorso (reati contro il patrimonio). Nardò: Un soggetto già noto per reati contro la persona (ingiurie e minacce) e contro il patrimonio (furto aggravato e in concorso). Ha accumulato deferimenti per inosservanza dei provvedimenti dell’A.G., violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale in concorso, percosse e lesioni personali (per cui ha riportato condanne). Già sottoposto alla libertà controllata, è stato anche segnalato per danneggiamento a seguito di incendio e guida senza patente (mai conseguita). Cittadino straniero: Considerato di elevata pericolosità sociale, vanta condanne per detenzione, trasporto e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Già denunciato in passato per associazione mafiosa, di recente è stato nuovamente deferito per la detenzione abusiva di una pistola con munizionamento e per la frequentazione di pregiudicati. Giovane straniero: Deferito in stato di libertà per i reati di rissa e lesioni personali sul territorio. In precedenza era già stato denunciato dalla Questura di Taranto per tentato furto in concorso. Diso: Un uomo con condanne per getto pericoloso di cose, lesioni personali colpose, porto d’armi, minaccia e numerosi furti (anche in concorso). Già denunciato per evasione e guida senza patente con l’aggravante della reiterazione nel biennio, si trova attualmente in attesa di giudizio per violenza, resistenza e false attestazioni a pubblico ufficiale. È inoltre un assuntore abituale di stupefacenti. Giovane straniero: Colpito da avviso orale poiché ritenuto socialmente pericoloso. Il provvedimento scaturisce da denunce in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto in abitazione in concorso e dalla accertata frequentazione di soggetti gravati da precedenti penali e di polizia. Lecce: Un leccese con condanne per danneggiamento a seguito di incendio e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a denunce per minacce, atti persecutori (stalking), porto d’armi, furto e numerose evasioni. L’ultimo episodio lo ha visto arrestato in flagranza di reato per evasione da parte del Nucleo Radiomobile di Lecce.

Fogli di Via Obbligatori: allontanamenti coattivi per tutelare i comuni

Dei cinque Fogli di Via Obbligatori emessi dal Questore di Lecce, uno è stato proposto dal Commissariato di P.S. di Galatina e gli altri quattro sono scaturiti dall’efficace attività sul campo dell’Arma dei Carabinieri: