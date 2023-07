Sospesa la licenza di pubblica sicurezza a una sala giochi nel centro di Lecce

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, ha dato esecuzione a un’Ordinanza emessa il 6 luglio dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza di Lecce – che, diversamente da quanto stabilito il 9 giugno in prima istanza, valutate le osservazioni formulate dalla Questura a supporto del provvedimento con cui era stata sospesa la licenza di una sala giochi del centro di Lecce, ha respinto in seduta collegiale, l’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ripristinando l’efficacia del provvedimento del Questore di Andrea Valentino che, per effetto dei quattro giorni di chiusura già attuati, si rende esecutivo fino al 4 agoto.

Il provvedimento di chiusura era stato adottato il 6 giugno scorso a seguito dell’intervento svolto nella sala giochi nelle prime ore della mattina del 3 giugno, dagli agenti della Sezione Volanti che avevano accertato la presenza di tre giovani in possesso di dosi di cocaina, uno dei quali era in procinto di assumerla, all’atto dell’irruzione dei poliziotti.

Gli uomini di “Viale Otranto”, dopo aver identificato tutti, hanno proceduto al sequestro della droga rinvenuta e alle contestazioni nei confronti degli stessi per uso personale non terapeutico di stupefacenti. Peraltro, le persone identificate annoveravano segnalazioni analoghe e precedenti di polizia per reati in materia di droga, rissa e porto abusivo di armi. Uno di loro, inoltre, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuto alla recente assunzione, mostrando atteggiamenti aggressivi nei confronti degli operanti durante il controllo.

È emersa, quindi, la necessità di adottare, con urgenza, alla luce dei fatti, un adeguato provvedimento inibitorio, al fine di evitare il ripetersi di ulteriori episodi, pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.