Arrestato per spaccio in discoteca e scarcerato: 42enne torna ai domiciliari

Torna ai domiciliari Duilio Cazzato, 42enne di Tricase. L’uomo, questa mattina, ha ricevuto la visita dei Carabinieri della stazione di Poggiardo che, insieme ai colleghi dell’arma locale, hanno bussato alla porta della sua abitazione stringendo tra le mani un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari.

Il Riesame, che ha accolto l’impugnazione proposta dal Pubblico Ministero, ha annullato la precedente ordinanza del Gip del Tribunale di Lecce con il quale era stata disposta la scarcerazione.

Insomma, a distanza di mesi da quel blitz che gli costò l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti è finito di nuovo ai domiciliari. Era una calda notte di inizio settembre quando catturò le attenzioni degli uomini in divisa, impegnati in un giro di ‘controllo’ nei locali più frequentati d’estate. Proprio in una discoteca di Santa Cesarea Terme fu beccato insieme ad altre due persone, residenti a Roma, finite a Borgo San Nicola. Cazzato, invece, era stato sottoposto agli arresti domiciliari.