Per gelosia spara 16 colpi di pistola contro la porta della ex compagna. Alba movimentata a Gallipoli

L’orologio aveva da poco segnato le 6.00, quando alcuni spari hanno rotto il silenzio di via Kennedy. Almeno sedici, se non di più, i colpi di pistola esplosi a raffica, stando ad una prima ricostruzione, contro il muro del palazzo che si affaccia sulla strada nel centro storico di Gallipoli, non lontano da un gruppo di ragazzi e ragazze.

Ad impugnare la mitragliatrice sarebbe stato un 21enne di origini albanesi, rintracciato dai Carabinieri della locale compagnia, giunti sul posto per ricostruire l’accaduto e fare luce sui motivi del gesto, probabilmente dettato dalla gelosia secondo le prime indiscrezioni trapelate. Il giovane avrebbe premuto il grilletto accecato dalla rabbia, per “spaventare” la ex compagna con cui aveva litigato poco prima e i suoi amici, tra cui forse il nuovo compagno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, nonostante gli spari ad altezza uomo.

Il sindaco Stefano Minerva su Facebook difende il turismo

Nonostante le notizie frammentarie, in tanti sui social hanno colto l’occasione per puntare il dito contro il (cattivo) turismo. Tanto che il primo cittadino è intervenuto con un lungo post per fare chiarezza. «Sono stanco di chi cerca di discriminare la propria città, non verificando le informazioni e cercando di gettare fango sul turismo, sull’amministrazione e sulla città intera. Scrivo questo post solo per chiarire la notizia diffusa dalla solita opposizione che dice di voler bene a Gallipoli, ma che non fa altro che discriminarla. Non si tratta di una sparatoria, non sono coinvolti turisti, non ci sono feriti, non è colpa di questo “turismo” che vi è in città» si legge.

Il riferimento è al leader dell’opposizione, Flavio Fasano che, sempre sui social, aveva commentato l’accaduto. «Il “turismo d’assalto” porta con sé anche le pallottole! La misura è colma, i cittadini sono stanchi! E ora forza “lecchini” sforzatevi a dire che va tutto bene e fate passare lo schifo per normalità» ha scritto.

«Si tratta di una vicenda differente, un uomo che ha sparato fuori la porta della ex compagna. Una vicenda sicuramente spiacevole, ma che non è dettata da “logiche turistiche”, ma personali. Il movente, su cui stanno indagando le forze dell’ordine, è quello della gelosia. Non sono comportamenti accettabili o tollerabili – continua Minerva – ma da qui a dire che vi è stata una sparatoria nei confronti di un gruppo di ragazzi evidenzia un marcio che non è sopportabile. Da questo momento, non esiterò a smontare ogni singola notizia errata o falsa diffusa sui social ed eventualmente a denunciare chi diffamerà la nostra città per soli fini propagandistici» ha concluso Minerva.